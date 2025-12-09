Herido el conductor de un camión que transportaba material de construcción al volcar en Mallorca

Un camión que transportaba material de construcción, volcado en la Ma-5040. - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un camión que transportaba material de construcción ha resultado herido después de volcar el vehículo en Mallorca.

El accidente, según ha informado Bomberos de Mallorca, se ha producido a las 15.21 horas de este martes a la altura del kilómetro cinco de la Ma-5040.

El conductor ha quedado atrapado en el interior del camión y ha tenido que ser trasladado por los sanitarios del SAMU 061 hasta un centros hospitalario.

El material de construcción que transportaba, por su parte, ha quedado tirado en la vía.

En el suceso han intervenido efectivos de los parques de bomberos de Llucmajor y Felanitx y agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.