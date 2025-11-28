Un herido grave en un accidente con un coche volcado en la autopista de Inca

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida grave y otra ha salido ilesa de un accidente de tráfico, en el que el vehículo implicado ha volcado mientras circulaba por la autopista de Inca.

El incidente se ha producido alrededor de las 10.30 horas de este viernes, en el kilómetro 37 de esta vía, cuando un coche se ha salido de la calzada por la parte derecha, habría vuelto de manera brusca y volcado posteriormente, según ha avanzado el periódico 'Última Hora' y ha confirmado la Guardia Civil a Europa Press.

En el coche viajan dos personas y el pasajero habría resultado herido grave, por lo que ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario, mientras que el conductor ha quedado ileso. Por este motivo, el tráfico se ha tenido que cortar durante cerca de media hora.