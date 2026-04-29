Herido grave un hombre tras quedar atrapado en los pinchos de una valla en Palma

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido grave este miércoles tras quedar atrapado en los pinchos de una valla en el camino de Ca l'Ardiaca, en Palma, y ha sido trasladado al Hospital Son Espases, donde permanece ingresado en la UCI.

El incidente ha ocurrido sobre las 09.10 horas cuando el hombre ha intentado entrar en uno de los albergues de la zona. No obstante, desde el centro le han dicho que todavía estaba cerrado y que tenía que esperar.

Según las primeras pesquisas de la Policía Nacional, el hombre se ha subido a un muro y se ha arrojado hacia una valla con pinchos en la parte superior.

El hombre ha quedado empalado y ha perdido la conciencia. Los servicios sanitarios lo han bajado, estabilizado e intubado en el lugar.

Después, ha sido trasladado al Hospital Son Espases. La Policía Nacional baraja que se pueda trata de una tentativa autolítica.

En España existen recursos de ayuda ante ideaciones suicidas, como el Teléfono de la Esperanza (717003717, en Baleares 971461112), la línea de atención a la conducta suicida del Ministerio de Sanidad (024), y el 112, que dispone de profesionales de psicología. El Teléfono de la Esperanza en Baleares es el 971461112.