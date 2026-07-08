Herido muy grave un joven tras caer de un edificio en Son Cotoner

PALMA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 23 años ha resultado herido muy grave tras precipitarse de un edificio ubicado en la calle Gabriel Font i Martorell, del barrio palmesano de Son Cotoner.

El suceso ha ocurrido sobre las 11.30 horas de este miércoles, cuando se ha recibido una llamada por la caída de una persona de un segundo o tercer piso de esta calle, por causas que todavía se desconocen, según ha adelantado el periódico 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

El joven se ha golpeado contra un coche pero estaba consciente. Hasta allí se han desplazado los servicios de emergencia, unidades de la Policía Local de Palma y la Policía Nacional.

Según ha informado el SAMU 061, se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, vehículo de logística y el recurso Lima, que han trasladado al paciente, que ha sufrido politraumatismos, al Hospital Universitario Son Espases.