Herido grave un peatón tras ser atropellado por un coche en el polígono de Son Castelló

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061.
Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: sábado, 16 mayo 2026 10:05
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PALMA 16 May. (EUROPA PRESS) -

Un peatón ha resultado herido grave este sábado tras ser atropellado por un coche en el polígono de Son Castelló, en Palma, cerca de la rotonda de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Según ha informado el SAMU 061, al accidente ha ocurrido pasadas las 07.00 horas cuando el coche ha atropellado al peatón, que ha sufrido un politraumatismo grave.

Los servicios sanitarios, movilizados en dos ambulancias, han estabilizado al paciente y lo han trasladado al Hospital Universitario Son Espases, donde permanece en estado menos grave.

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