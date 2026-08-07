Herido grave tras precipitarse desde un duodécimo piso en Palma y caer sobre dos personas

PALMA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 45 años ha resultado herido de gravedad tras precipitarse desde el duodécimo piso de un edificio de Palma y caer sobre dos personas que estaban sentadas en una terraza, quienes también han sufrido lesiones de diversa entidad.

Los hechos, según han informado a Europa Press fuentes policiales, han ocurrido sobre las 16.00 horas de este viernes en la plaza Madrid de la capital balear.

Los servicios de emergencia han recibido un aviso alertando de que un hombre, aparentemente después de mantener una discusión con su expareja, se había precipitado desde el duodécimo piso de un edificio.

Primero ha caído sobre un árbol, que ha amortiguado el impacto, y ha acabado impactando contra dos personas que se encontraban sentadas en una terraza.

Los sanitarios del SAMU 061 han estabilizado al precipitado al hombre y lo han trasladado al Hospital Universitario Son Espases, donde ha ingresado en estado grave. También han sido hospitalizadas las dos personas que estaban en la terraza, una en estado leve y otra en estado menos grave.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha asumido la investigación de los hechos y trata de esclarecer si realmente se ha producido una discusión previa.

Varias patrullas de Seguridad Ciudadana se han desplazado rápidamente al lugar de los hechos para llevar a cabo las primeras diligencias.