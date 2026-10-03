Herido leve un menor que circulaba en bici tras chocar contra un coche en la rotonda de Son Moix - POLICÍA LOCAL

PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un menor de edad ha resultado herido leve tras colisionar con un coche en la rotonda que enlaza el Camí de Jesús con el dels Reis, a la altura de Son Moix.

El incidente ocurrió el pasado martes a las 07.40 horas, ha informado en una nota de prensa la Policía Local, que se hizo cargo de la investigación.

Según la inspección ocular de la vía y las manifestaciones recabadas en el lugar de los hechos, el siniestro se produjo cuando un coche, conducido por un hombre, circulaba por la glorieta en dirección a Palma.

Al disponerse a tomar la salida hacia el Camí de Jesús por el carril izquierdo, el conductor detuvo la marcha antes del paso ciclista para ceder el paso a dos bicicletas que cruzaban la calzada de forma correcta.

Al reanudar la marcha, una tercera bicicleta, conducida por el menor de edad, irrumpió en el paso sin respetar la marca vial de parada obligatoria que regía al inicio del cruce. La bici impactó frontalmente contra el ángulo delantero izquierdo del turismo.

A consecuencia del choque, el joven perdió el control de la bicicleta, golpeó con su cuerpo el lateral del coche y cayó sobre la calzada.

El menor sufrió contusiones en el codo y en la rodilla izquierda y fue atendido por los servicios sanitarios. Después, fue trasladado en ambulancia a una clínica para su valoración médica.

Los agentes de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) determinaron que la responsabilidad del siniestro recaía sobre el ciclista al no ceder el paso en una intersección señalizada con una marca de detención obligatoria.