Herido un menor al caer desde varios metros de altura en un hotel de Calvià

PALMA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un menor de edad ha resultado herido la tarde de este martes al caer desde varios metros de altura en un hotel de Son Caliu (Calvià).
La víctima ha sido atendida por los servicios de emergencias, ya que se ha roto un para de huesos, pero su vida no corre peligro.
La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.
Al parecer, según han indicado fuentes próximas a las pesquisas, la caída ha sido fortuita y fruto de un tropiezo.