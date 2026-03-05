Herido muy grave un hombre de 51 años tras ser atropellado en Ciudadela (Menorca)

Archivo - Ambulancias de Baleares. - CAB - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un peatón de 51 años ha resultado herido de gravedad este jueves tras ser atropellado por un coche en Ciudadela (Menorca), según han informado fuentes de SAMU 061.

El suceso ha tenido lugar sobre las 18.39 horas en la avenida Cales Piques. Hasta el lugar se han desplazado inmediatamente los cuerpos de seguridad, una ambulancia medicalizada y una ambulancia básica, que han estabilizado al paciente.

El hombre, que está en estado muy grave con un politraumatismo, ha sido trasladado al Hospital Mateo Orfila de Menorca.