Herido muy grave un motorista tras sufrir una caída en Sant Josep de Sa Talaia

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido muy grave este viernes tras sufrir una caída con su moto en Sant Josep de Sa Talaia, en Ibiza.

Según la información del SAMU 061, el accidente se ha producido sobre las 11.40 horas cuando el motorista ha sufrido una caída casual que le ha provocado un politraumatismo.

Hasta el lugar se han desplazado dos ambulancias de soporte vital avanzado y una de soporte vital básico y han trasladado al herido a la Clínica Vilas.