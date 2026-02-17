Herido un técnico de mantenimiento tras ceder una estructura mientras colgaba una bandera en la UIB

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un operario de mantenimiento que estaba colgando una bandera en un balcón de la fachada del edificio Anselm Turmeda, de la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha resultado herido tras ceder la estructura de la pasarela metálica en la que se encontraba.

Según ha informado la UIB, el trabajador ha sido trasladado a un centro hospitalario. Además, la UIB ha trasladado sus deseos de que el técnico se recupere lo antes posible.