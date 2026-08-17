Herido un trabajador al caer desde un sexto piso en Palma

Archivo - Entrada al servicio de Urgencias en el Hospital Son Espases - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de unos 44 años ha resultado herido este lunes al caer desde el sexto piso de un edificio de Palma.

Los hechos, cuyas circunstancias por el momento se desconocen, han ocurrido sobre las 12.30 horas en el número 8 de la calle Metge Josep Darder.

Según han informado fuentes policiales, el hombre estaba realizando un trabajo cuando ha caído desde un sexto piso. Ha sido atendido por los sanitarios del SAMU 061, quienes le han trasladado al Hospital Universitario Son Espases.

La Policía Nacional ha asumido la investigación del suceso, que apunta a un accidente laboral. La Policía Local de Palma ha regulado el tráfico en la zona para permitir el trabajo de los servicios de emergencias.

El Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal) también ha abierto una investigación para tratar de esclarecer las causas de la caída y está pendiente de la evolución médica de la víctima.

"Seguimos de cerca la evolución del accidentado y ya hemos empezado la investigación pertinente para aclarar las causas de este accidente. Todo nuestro apoyo al trabajador y a su familia", ha escrito en su cuenta de la red social X la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer.