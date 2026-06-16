Herrera (PSOE) defiende la necesidad de aprobar una Ley orgánica de medidas en materia de violencia vicaria

Milena Herrera, diputada del PSOE - CONGRESO

EIVISSA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Eivissa y portavoz socialista en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, Milena Herrera, ha defendido la necesidad de aprobar una Ley orgánica de medidas en materia de violencia vicaria.

La socialista también ha considerado que "son necesarias más actuaciones" puesto que "miles de mujeres y niños" siguen sufriendo situaciones de peligro.

En un comunicado del PSOE, Herrera ha explicado la ley orgánica es un proyecto que ultima el Gobierno y que se aprobará próximamente. Según ha dicho, "será la primera del mundo específica en materia de violencia vicaria".

Tras conocer casos de violencia vicaria a través de víctimas, Herrera señaló que las personas que la han sufrido no tienen obligación de compartir su experiencia, pero quienes tienen alguna capacidad para impulsar cambios, sí tienen obligación de escuchar a las víctimas.

Herrera recordó la actualización del Pacto de Estado que incorpora cerca de 40 medidas específicas sobre violencia vicaria y señaló que "hay que ir más allá con la aprobación del Proyecto de ley".

"La violencia vicaria ha sido insuficientemente reconocida y combatida y por ello es necesario avanzar en su definición jurídica, la mejora de mecanismos de protección y su tipificación como delito autónomo", insistió.

También reiteró que son conscientes de las limitaciones de las leyes, por lo que los cambios también deben producirse social y culturalmente.