Hila afirma que habrá "tantas plazas de parking o más como se eliminan" tras las obras del Paseo Marítimo

PALMA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, José Hila, ha asegurado este jueves, durante un acto en Palma, que habrá "tantas plazas de aparcamiento o más como se eliminan" en el caso de las obras del Paseo Marítimo.

Así se ha expresado el primer edil tras una pregunta formulada por los medios de comunicación, en relación a las alternativas previstas para cubrir las plazas de aparcamiento que se suprimirán a raíz de las actuaciones previstas en la zona.

"Habrá dos aparcamientos más, uno en la zona de arriba de Joan Miró y otro cerca de Marivent; vamos a poner tantas plazas o más como se eliminan y se reforzará la línea de autobús", ha insistido Hila.

Asimismo, en relación a los aparcamientos que se verán afectados con la llegada del tranvía a Palma, el alcalde ha señalado que "se irá mirando en cada caso si se sustituyen o no", aunque ha destacado que no hay "obligación de sustituir cada plaza porque el tranvía también sustituye coches".

"Palma tiene que ir hacia apostar por la movilidad sostenible, el transporte público y no solo el coche; no dejamos de crecer en población y, si la tasa es de un coche por habitante y no hacemos nada, las calles de entrada a la ciudad que no se pueden ensanchar quedarían colapsadas", ha advertido.

En este punto, ha reiterado que la intención de Cort es "dar alternativas a los ciudadanos" para evitar esta situación, "lo que también permitirá que quien quiera ir en coche pueda hacerlo".

"Lo del cambio climático es una cosa seria y real, y donde más afectará es en las Islas", ha concluido el alcalde.