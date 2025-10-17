Los hipódromos de Manacor y Son Pardo acogen este fin de semana el Campeonato Europeo de Conductores Aprendices

Presentación del cartel del Campeonato Europeo de Conductores Aprendices - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los hipódromos de Manacor y de Son Pardo acogerán este fin de semana la 39º edición del Campeonato Europeo de Conductores Aprendices, una cita que reunirá a 12 competidores jóvenes procedentes de distintos países europeos.

El evento, organizado por la Unión Europea de Trote y la Federación Balear de Trote, constará de cinco pruebas puntuables: tres en Manacor y dos en el hipódromo palmesano, según ha informado el Consell de Mallorca.

El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha presentado este viernes el cartel oficial del campeonato que se celebrará este sábado en Manacor y el domingo en las pistas de Son Pardo.

El conseller ha resaltado "la importancia que tiene para Mallorca convertirse en el epicentro del trote europeo". "Demostrando que en Mallorca existe una gran tradición por este deporte y que tenemos una magnífica cantera de jóvenes caballistas de trote que nos permiten asegurar el futuro de este deporte tan nuestro", ha agregado.

Precisamente, la conductora artanenca Catalina Fuster representará España en esta competición internacional. Con 81 victorias en 292 carreras disputadas en hipódromos estatales, Fuster es una de las conductoras más experimentadas del panorama nacional y ya ha representado a España en anteriores campeonatos europeos.

La institución insular ofrecerá una recepción oficial este domingo a los participantes del campeonato en el Palau del Consell, donde serán recibidos por el presidente insular, Llorenç Galmés, y por el vicepresidente segundo.

En cuanto a las competiciones, la presentación oficial de los conductores se hará el sábado a las 15.55 horas en el hipódromo de Manacor. A continuación, se disputará la prueba de minitrot y las tres carreras puntuables de la jornada.

El domingo por la tarde, en Son Pardo, arrancará la primera carrera a las 16.30 horas y se completarán las dos pruebas restantes que decidirán el nuevo campeón de Europa.

Los conductores que participan son Catalina Fuster (España), Linus Lanno (Bélgica), Louis Goetz (Francia), Lukas Strobl (Alemania), Lee Wkefield (Gran Bretaña), Tamás Dikau (Hungría), Robbie Maguier (Irlanda), Santo Ollio (Italia), Cortis Denilson (Malta), Zoë Wester (Holanda), Marcus Totland Aadland (Noruega) y Victor S Sundgren (Suecia).

El Consell ha desacado que a lo largo de la historia tres conductores baleares se han proclamado campeones de Europa en esta categoría: Bartomeu Llobet (1992), Francesc Bennasar (2010) y Sebastiana Pocoví (2017).

A la presentación del cartel han acudido también el presidente del Instituto del Deporte Hípico de Mallorca, Gaspar Oliver, y del presidente de la Federación Balear de Trote, Juan Antonio Rosselló.