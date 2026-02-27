Un hombre de 27 años, herido en un accidente de moto en Sencelles

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo
PALMA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un hombre de 27 años ha resultado herido este viernes en un accidente de moto en el camino de Son Roig en Sencelles (Mallorca).
Según la información facilitada por el SAMU, el accidente, que habría sido casual, ha ocurrido poco antes de las 03.00 horas de este viernes.
El varón ha sido atendido por una ambulancia de soporte vital avanzado y ha sido trasladado al Hospital Son Espases con múltiples traumatismos.