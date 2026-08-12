Un hombre admite ante la Policía Local que robó en varios comercios de la calle Sant Miquel en una tarde

Un policía introduce a uno de los detenidos en un coche patrulla. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por supuestamente robar en cuatro comercios de la calle Sant Miquel en una misma tarde.

El arresto, según han informado en un comunicado, se produjo este lunes y se trata de un hombre de nacionalidad española y 61 años que presuntamente habría realizado un periplo de robos al descuido en diversos comercios de la zona.

Los hechos ocurrieron cuando una patrulla del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP), que realizaba labores de vigilancia, fue requerida por la empleada de un establecimiento comercial.

La trabajadora explicó que un varón acababa de intentar robar unas gafas de sol valoradas en 60 euros y, al darse cuenta de la maniobra, había tenido que arrebatarle el artículo de las manos.

Al instante, señaló al presunto autor, el cual caminaba a pocos metros en dirección a la plaza Mayor. Los agentes dieron el alto al hombre, que reconoció de forma abierta la tentativa de hurto.

Sin embargo, a los policías les llamó la atención que el bolso que el individuo llevaba colgado del hombro todavía portaba la etiqueta de compra de otra tienda.

Ante la sospecha, intervinieron el artículo para inspeccionarlo. En el interior del bolso, los efectivos localizaron cinco gafas de sol y seis pulseras de diferentes establecimientos, todas con sus etiquetas y sin el correspondiente tique de compra.

Al ser interrogado sobre el origen de estos objetos, el sospechoso admitió haberlos sustraído de otras tiendas. El cacheo preventivo posterior no reveló la presencia de más objetos ilícitos entre su ropa. Mientras un agente custodiaba al hombre en la vía pública, el resto de la patrulla se desplazó a los comercios afectados para verificar los hurtos y devolver los artículos en calidad de depósito.

Los responsables de una tienda de bolsos, de una óptica y de un comercio de bisutería reconocieron sus productos y formalizaron las denuncias en el mismo momento.

El recuento final confirmó que el valor total de los objetos sustraídos e intentados hurtar ascendía a más de 436 euros. Por este motivo, los agentes detuvieron formalmente al individuo, de 61 años, por el citado delito de hurto continuado. La Sala de Atestados instruyó las diligencias pertinentes, las cuales fueron traspasadas junto con el detenido a la Policía Nacional.