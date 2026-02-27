El hombre encontrado muerto en Portocolom falleció unas horas antes que su madre

Archivo - Coche de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 54 años que este jueves fue hallado muerto en su casa de Portocolom (Mallorca) falleció unas horas antes que su madre, de 80, que también fue encontrada sin vida.

Las primeras hipótesis apuntan, a la espera de los resultados de la autopsia y según han explicado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, que tanto el hombre como la mujer habían ingerido pastillas y que la mujer murió alrededor del mediodía y que el hombre lo habría hecho unas horas antes.

Las mismas fuentes han explicado que los cuerpos del hombre y la mujer estaban cada uno en sus respectivas habitaciones.

Cabe recordar que la Guardia Civil está investigando la aparición, este jueves, de los cadáveres de una mujer de 80 años y su hijo de 54 en un domicilio de Portocolom, en la localidad de Felanitx (Mallorca).

A primera hora de la tarde se recibió el aviso por parte de un familiar del hallazgo de los cuerpos sin vida en una vivienda de la calle Grivia.

El Instituto Armado se trasladó al lugar y se están investigando los hechos. No se encontraron indicios de violencia y las primeras investigaciones apuntan a un suicidio.

En España existen recursos de ayuda ante ideaciones suicidas, como el Teléfono de la Esperanza (717003717, en Baleares 971461112), la línea de atención a la conducta suicida del Ministerio de Sanidad (024), y el 112, que dispone de profesionales de psicología. El Teléfono de la Esperanza en Baleares es el 971461112.