Un hombre se enfrenta a cinco años de cárcel tras ser pillado con MDMA y cocaína para su venta en Ibiza

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará este lunes (12.00 horas) la vista previa al juicio contra un hombre acusado de esconder MDMA y cocaína para su venta en Ibiza.

La Fiscalía solicita para el acusado una pena de cinco años de cárcel así como una multa de 1.521,08 euros, con responsabilidad personal en caso de impago de un mes.

Según expone el fiscal el escrito de acusación, el 23 de agosto de 2021 en Ibiza, el procesado fue sorprendido por agentes de la Policía Nacional cuando portaba escondido en su pantalón una bolsita con 5,92 gramos de MDMA, con un valor en el mercado de 258,41 euros, y otra con 4,48 gramos de cocaína, con un valor de 502,13 euros, que pensaba destinar a la venta a terceras personas.

Finalmente, el Ministerio Público refiere que, igualmente, el acusado tenía encima 1.340 euros procedentes de ventas anteriores.