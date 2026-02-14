Un hombre se enfrenta a ocho años de prisión por agredir a su expareja con un destornillador mientras dormía en Palma

Archivo - Dos coches policiales a su llegada a la Audiencia Provincial de Baleares. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo jueves (09.45 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de agredir a su expareja con un destornillador mientras dormía en Palma.

La Fiscalía solicita que sea condenado a ocho años de prisión y al pago de una indemnización de 800 euros como supuesto autor de delitos de lesiones, amenazas y malos tratos.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, ocurrieron la tarde del 4 de agosto de 2025 en el domicilio en el que convivían el procesado y la víctima.

El hombre, aprovechando que su expareja se estaba dormida en el sofá del salón, se puso encima de ella y la golpeó de forma reiterada con un destornillador.

La mujer gritó pidiendo auxilio y su hermana, que estaba en una habitación de la vivienda, trató de detener la agresión. No obstante, el hombre la golpeó también a ella con la mencionada herramienta y le amenazó diciéndole: "A ti también te voy a matar; verás lo que te va a pasar".

Ese mismo día, el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 1 de Palma ordenó su ingreso en prisión provisional y dictó una orden de protección sobre la víctima.