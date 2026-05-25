Un hombre entra en una habitación de su casa y se encuentra sentada en la cama a una mujer que había entrado a robar. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por supuestamente irrumpir en una vivienda de Palma para robar.

Según han informado en un comunicado, en la madrugada del jueves, un hombre entró en una de las habitaciones de su casa y se encontró con la ahora arrestada, de origen cubano, sentada en la cama.

El hombre preguntó a al resto de la familia si conocían a la mujer, pero nadie sabía quién era.

La mujer, en aquel momento, cogió ropa y se marchó del lugar. Para acceder, según explicaron las víctimas, habría saltado una valla de unos dos metros de altura.

Cuando la mujer se marchó de la casa, la familia alertó al 091. Al llegar los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional, los moradores explicaron cómo iba vestida y en qué dirección se había marchado.

Los agentes dieron varias batidas por la zona y encontraron rápidamente a la mujer caminando sola por la carretera. Al ser preguntada por la patrulla, dijo que le habían dejado entrar en la casa porque se había dejado el DNI. Sin embargo, la familia no conocía a la mujer de nada.