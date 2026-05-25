Un hombre, en estado crítico tras ahogarse en una playa de Sant Antoni

Archivo - Área de urgencias en el Hospital Can Misses de Ibiza. - ÁREA DE SALUD DE IBIZA Y FORMENTERA - Archivo

EIVISSA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido hospitalizado en estado crítico tras sufrir un semiahogamiento cuando nadaba en la playa de Cala Bassa, ubicada en Sant Antoni de Portmany.

Según ha informado el Área de Salud pitiusa, los hechos tuvieron lugar sobre las 15.00 horas del domingo.

El hombre fue rescatado por los servicios de emergencias y trasladado a la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Can Misses, donde ha ingresado en estado crítico.