Un hombre hace un 'simpa' de 19.000 euros en un hotel y trata de hospedarse en otro establecimiento de la misma cadena

PALMA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por alojarse en un hotel y marcharse sin pagar una factura de cerca de 19.000 euros.

Según ha informado la Jefatura Superior en nota de prensa, el pasado miércoles, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano, de la Policía Nacional, fueron requeridos por el 091 para que se desplazaran hasta un hotel del centro de Palma, donde al parecer un hombre trataba de hospedarse tras haber abandonado otro establecimiento sin pagar.

Según explicaron a los agentes, al intentar realizar el alta recibieron una alerta de que el varón había estado hospedado más de un mes en un hotel de la misma cadena de la localidad de Calvià y que el día anterior abandonó el establecimiento sin abonar el pago.

Los agentes localizaron al varón, que estaba en el hall, donde fue detenido.