Un hombre, herido muy grave tras ser agredido con una botella rota en Sant Antoni

Ambulancia del SAMU 061 frente a una playa. - CONSELLERIA DE SALUD

PALMA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha tenido que ser ingresado en el Hospital de Can Misses en estado muy grave, después de que otro hombre le haya provocado un corte con una botella rota en el Caló des Moro de Sant Antoni.

La Policía Local de Sant Antoni ha acudido esta tarde a esta zona del municipio tras recibir un aviso por un herido con arma blanca durante una pelea entre dos individuos, según ha informado el Ayuntamiento de Sant Antoni en un comunicado.

Los socorristas y una ciudadana han realizado una primera asistencia a la víctima y, a la llegada de la patrulla policial, los agentes han continuado con las maniobras de reanimación hasta la asistencia sanitaria.

Una vez atendida por los servicios de emergencias, se ha procedido al traslado del herido en una UCI móvil hasta el centro hospitalario, que ha sido escoltada por la policía para facilitar su paso y agilizar el transporte. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del caso.