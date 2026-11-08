Un hombre ingresa muy grave en Son Espases tras sufrir un accidente de moto en Alcúdia

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PALMA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 30 años ha ingresado muy grave en el Hospital Son Espases tras sufrir un accidente de moto en Alcúdia.

Según la información facilitada por el SAMU, el suceso ha ocurrido sobre las 23.37 horas de este sábado a la altura del número 64 de la carretera de Artà.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia de Soporte Vital Básico y una ambulancia de Soporte Vital Avanzado junto con policía local de la zona.

Los sanitarios han seguido con las maniobras de reanimación que habían iniciado los testigos del accidente.