Un hombre niega haber abusado de la hija de su pareja durante ocho años mientras era menor

PALMA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha negado este viernes, en la Audiencia Provincial de Baleares, haber agredido sexualmente continuamente a la hija de su pareja cuando tenía entre 8 y 16 años.

La Fiscalía pide para el acusado 15 años de cárcel y orden de alejamiento de 22 años, así como una indemnización de 30.000 euros, por unos hechos ocurridos aproximadamente entre 2011 y 2019.

Según el escrito de acusación, durante todo aquel periodo, el hombre aprovechaba las veces en las que se quedaban a solas en el domicilio para agredirla sexualmente.

El hombre ha negado la versión de la víctima. Entre otras consideraciones, ha afirmado que tenía una relación "normal" con la hija de la que era su pareja en aquel entonces y que "en ningún momento" la tocó.

La víctima, menor en el momento de los hechos, ha explicado que el acusado le hacía tocamientos, en diversas ocasiones durante esos ocho años, y que la penetró. La joven ha indicado que no contó lo que sucedía por miedo, puesto que ha asegurado que el acusado la amenazó si se lo contaba a su madre.

Por su parte, la madre de la joven ha explicado que su hija no le contó nada y que se enteró cuando ésta puso la denuncia contra el acusado. Igualmente, ha indicado que su expareja tenía "una obsesión muy fuerte" con su hija y que no quería que tuviera teléfono ni redes sociales. "Cuando me lo dijeron me quedé en shock", ha relatado.

Durante el juicio, uno de los hermanos mayores de la joven, que convivió con el acusado y su madre unos años, ha manifestado que en ocasiones el acusado sentaba a su hermana en su regazo y que veía actitudes que no le parecían "correctas". "No me parecían normales pero tampoco pensé en algo más", ha dicho.