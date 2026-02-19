Un hombre niega haber violado a una menor con la excusa de ayudarle con los deberes: "Nunca la he forzado". - EUROPA PRESS

PALMA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha negado este jueves en la Audiencia haber violado a una menor con la que contactó por redes sociales para ayudarle con los deberes y ha asegurado que mantenía una relación sentimental de varios con la niña, de 13 años en el momento de los hechos, y que las relaciones sexuales que mantenían siempre fueron consentidas.

Ha sido en el juicio que se celebra este jueves en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, momento en el que ha atribuido la denuncia a la influencia de la madre, que desconocía la relación. "No ha habido una sola vez que la haya forzado", ha asegurado.

La Fiscalía solicita que sea condenado a siete años de prisión y al pago de una indemnización de 4.000 euros como supuesto autor de un delito de abuso sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, se remontan a agosto de 2021, cuando el procesado contactó con la víctima, entonces de 13 años de edad, a través de una conocida red social.

Pese a tener conocimiento de su edad, el hombre mantuvo contacto con ella. En mayo de 2022 le propuso ayudarla con sus deberes de inglés y le invitó a su domicilio, ubicado en Palma.

Ahí, tras realizar los trabajos escolares, comenzó a someter a la menor a tocamientos y después la violó. La víctima, muy afectada psicológicamente, relató lo sucedido a su madre un mes después y denunciaron los hechos ante la Policía Nacional.