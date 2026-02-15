Un hombre con una orden de alejamiento hiere de gravedad a su expareja y a sus dos hijas en Ibiza

PALMA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado este domingo herida de gravedad a manos de su expareja, que tenía una orden de alejamiento en vigor, en Ibiza.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, la supuesta agresión machista ha ocurrido en la mañana de este domingo en Sant Antoni de Portmany. Según el IbDona, el hombre habría herido también a sus dos hijas.

El agresor ha sido detenido por la Guardia Civil en el lugar de los hechos. Por el momento se desconoce el estado de la víctima, que ha sido evacuada en ambulancia a un centro hospitalario en estado grave.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha condenado la agresión y en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, ha reclamado tolerancia cero ante cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Las víctimas de violencia machista pueden pedir ayuda todos los días y durante las 24 horas en el teléfono 016 o, en Baleares, en el habilitado por el IbDona, el 900178989. Ante una emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).