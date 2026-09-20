Un hombre trata de allanar una vivienda con los moradores dentro, les amenaza y arroja una roca de grandes dimensiones. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Manacor a un hombre por supuestamente tratar de allanar una vivienda con sus moradores dentro y arrojar al interior una roca de grandes dimensiones.

Según ha informado la Jefatura en nota de prensa, a mediados de agosto, un varón apareció en el vallado exterior de un domicilio y empezó a decir frases sin sentido a varias chicas que había en la casa y al propietario.

Este último, al ver que el presunto autor empezó a escalar para acceder a la vivienda, le recriminó su actitud y le alertó de que iba a llamar a la Policía Nacional.

Entonces, el agresor bajó de la verja, fuera del domicilio, y chilló "os voy a matar a todos, a ti y a ellas". Segundos más tarde, aparecieron dos hombres, cogieron al agresor, recriminándole su comportamiento, y pidieron disculpas al propietario. A continuación, se marcharon.

No obstante, minutos más tarde, se lanzó una roca de grandes dimensiones hacia la terraza donde estaban el varón y las chicas. La piedra casi impactó a una de las invitadas.

Al conocer los hechos, la Brigada Local de Policía Judicial de Manacor de la Policía Nacional empezó a investigar los hechos para esclarecer lo ocurrido e identificar al presunto autor.

Días más tarde, los investigadores averiguaron la identidad del asaltante. Por ello, al no encontrarlo, lo pusieron en busca y captura.

Finalmente, agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Manacor llevaron a cabo un dispositivo para localizar al presunto autor el pasado miércoles.

Durante la madrugada, los policías nacionales conocieron el paradero del agresor, de origen marroquí, y lo arrestaron como presunto autor de un delito de allanamiento de morada y otro de amenazas graves.