Homs defiende la "transparencia" de las instituciones ante el PE y critica que Vox "venga con conclusiones desde casa"

PALMA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de los socialistas por Baleares, Alícia Homs, ha valorado este martes la "transparencia" con la que las instituciones han respondido a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) y ha criticado que Vox "venga con conclusiones desde casa".

Así se ha expresado Homs en declaraciones a los medios, tras la comparecencia de la Comisión que ha viajado a Mallorca para estudiar los posibles casos de explotación sexual de menores tuteladas.

Sobre esto, ha sostenido que se trata de una "lacra social" que se debe abordar "a nivel europeo" porque "no solo ocurre en Mallorca, sino mucho más allá". Asimismo, ha insistido en que las instituciones "se han puesto al servicio de la Comisión ofreciendo toda la información y expresando los mecanismos de coordinación, todo con un margen de mejora".

En este sentido, aunque ha reconocido que "la situación no es perfecta", ha asegurado que "no se ha dado la espalda, no se ha mirado a un lado y se han ofrecido todos los datos posibles".

Por último, ha criticado que Vox no haya asistido este martes a la visita a la Fundación Natzaret. "Si tanto les preocupa esta situación, me parece muy fuerte que no hayan asistido al encuentro con menores", ha dicho la eurodiputada, al tiempo que ha ironizado con que la formación "olvidó la documentación que se dio para tener en cuenta las conclusiones" porque vienen con las suyas propias "desde casa".