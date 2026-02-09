Homs (PSOE) critica que el informe europeo sobre vivienda se orientara al mercado "por insistencia del PP"

Archivo - La eurodiputada del PSOE Alícia Homs interviene en el Parlamento Europeo. - PSIB - Archivo

PALMA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE en el Parlamento Europeo Alícia Homs ha señalado que el proceso de negociación del informe con propuestas para atajar el problema de la vivienda en la UE ha estado "excesivamente orientado al mercado por insistencia del PP".

Aún así, ha explicado que la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas ha apoyado este documento al considerar que supone "un paso importante" para situar la vivienda como "una prioridad en la agenda europea", según ha concretado en un comunicado.

Los socialistas han advertido que el texto final se ha visto "empañado" por la "maniobra del PP", que, junto a la extrema derecha, "ha llevado sus intereses de política nacional a un debate europeo clave sobre la crisis de acceso a la vivienda".

Homs ha subrayado que este informe está "lejos de ser el resultado que les gustaría" pero ha sostenido que "la gente espera que Europa actúe".

"Los socialistas han defendido hasta el final medidas para proteger a jóvenes, inquilinos y colectivos vulnerables, y no iban a renunciar a ellas. Por responsabilidad, se ha apoyado este texto pese a los intentos del PP de expulsarnos de la negociación", ha dicho.

En ese sentido, ha reivindicado que, "gracias a los socialistas", se han incluido aspectos "positivos" el texto como el "refuerzo" de los derechos de los inquilinos, el reconocimiento del sinhogarismo como una de las formas más extremas de pobreza, el impulso a modelos de vivienda cooperativa y sin ánimo de lucro, así como "medidas para combatir la especulación y mejorar la transparencia en el mercado".

El informe también reconoce el impacto de los alquileres de corta duración en la disponibilidad de vivienda y pide capacitar a las administraciones para que su proliferación "no ponga en peligro la asequibilidad, la habitabilidad y la cohesión social".

"El PP ha utilizado este informe para lanzar ataques políticos al Gobierno de España. Europa no puede legislar a golpe de titulares, ni de estrategias partidistas", ha señalado Homs.

Los socialistas también han criticado que el PP, que ha llevado la ponencia de este informe, "haya priorizado este enfoque incluso a costa de poner en riesgo el consenso entre las fuerzas proeuropeas, al abrir la puerta a entendimientos con la extrema derecha en cuestiones sensibles".

"El acceso a una vivienda digna es uno de los grandes retos sociales de nuestro tiempo. Los socialistas esperan responsabilidad para que, de cara al próximo pleno de marzo --cuando esta prevista la votación final del informe-- se mantengan los avances logrados y se evite cualquier retroceso", ha añadido Homs.

No obstante, el Grupo de Socialistas ha insistido en que su apoyo al informe "no es un cheque en blanco", puesto que han advertido que "defenderán una política europea de vivienda centrada en las personas y no en la confrontación política".