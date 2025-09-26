El Hospital Comarcal de Inca estrena el servicio gratuito de teléfono y televisión en todas las habitaciones

La consellera de Salud, Manuela García, el gerente del Hospital Comarcal de Inca, Xisco Ferrer, y el equipo directivo del centro. - GOVERN DE LES ILLES BALEARS

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Comarcal de Inca estrena un servicio de televisión y teléfono gratuito en todas las habitaciones de los pacientes de las cuatro plantas de hospitalización y en la unidad de diálisis.

Según ha informado la Conselleria de Inca en un comunicado, la consellera del ramo, Manuela García, ha visitado las instalaciones y ha presentado este nuevo servicio totalmente gratuito. García ha estado acompañada por el gerente del Hospital Comarcal de Inca, Xisco Ferrer, y el equipo directivo del centro.

El hospital ha instalado 184 teléfonos, dos por habitación y 94 televisiones inteligentes, una en cada una de las 80 habitaciones de hospitalización, en dos habitaciones de diálisis y también en espacios comunes. En las televisiones se pueden ver todos los canales en abierto disponibles además de los locales y autonómicos. Han avanzado que en las próximas semanas darán acceso a las plataformas de streaming con la cuenta personal de cada paciente.

La inversión del hospital ha sido de 127.709 euros, sumando la compra de los televisores, teléfonos y el servicio de mantenimiento durante los próximos cuatro años.

García ha indicado que este servicio supone "un paso más en la apuesta del Govern por la humanización y el cuidado de los pacientes". El objetivo del Hospital es "fomentar el bienestar emocional" de los pacientes y sus acompañantes durante los periodos de ingreso.