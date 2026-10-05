El Hospital de Formentera aumenta la cartera de servicios con la incorporación de Neumología

EIVISSA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Hospital de Formentera aumentará su cartera asistencial con la incorporación del Servicio de Neumología, ya que hasta ahora los pacientes debían desplazarse al Hospital Can Misses de Ibiza para ser atendidos, tanto para consultas, como para pruebas diagnósticas.
La consellera de Salud, Manuela García, acompañada del presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha anunciado en Formentera que el Servicio de Neumología se está desplazando a la isla desde principios de septiembre.
Hasta ahora, una treintena de pacientes de la isla de Formentera han evitado desplazarse a Eivissa, según ha informado el Área de Salud pitiusa en un comunicado. De esta manera, el Hospital de Formentera alcanza los 24 servicios en su cartera hospitalaria.
MÁS DE 5.000 CONSULTAS EN 2025
El Servicio de Neumología está formado por seis especialistas y atendió en 2025 un total de 5.698 consultas en el Hospital Can Misses. De éstas, 798 fueron primeras citas; 2.043 fueron segundas consultas o sucesivas y 2.857 fueron pruebas diagnósticas.
Del total, 109 consultas y 104 pruebas diagnósticas fueron realizadas a pacientes procedentes de Formentera.