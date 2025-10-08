El Hospital de Inca elabora una encuesta sobre la atención humanizada - CAIB

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Comarcal de Inca ha elaborado una encuesta de percepción sobre atención humanizada para recogier la experiencia tanto de pacientes y acompañantes como de profesionales en relación con la atención recibida u ofrecida.

Se trata de una iniciativa de la Comisión de Humanización del Hospital, que cuenta con el respaldo de la dirección del centro y de la Subdirección de Humanización y Atención al Usuario del IBSalut, según ha señalado en una nota de prensa la Conselleria de Salud.

Concretamente, la encuesta comienza con seis preguntas comunes para todos los perfiles: pacientes, acompañantes y profesionales. Después se divide en dos bloques diferentes según el tipo de participante.

Por un lado, los pacientes y acompañantes responden a 15 preguntas de tipo Likert --que solicita el nivel de acuerdo o desacuerdo con determinadas afirmaciones-- y tres preguntas abiertas que permiten ampliar la información sobre su vivencia.

Asimismo, este bloque se ha redactado en seis idiomas para facilitar la participación, en concreto, catalán, castellano, alemán, inglés, francés y árabe.

Por otro lado, los profesionales completan también 15 ítems de tipo Likert y tres preguntas abiertas orientadas a su visión interna sobre la organización.

El objetivo principal, ha destacado la Conselleria, es recoger opiniones de manera anónima, honesta y constructiva, para poder identificar tanto los puntos fuertes que hay que mantener y reforzar, como posibles aspectos de mejora o señales de alerta en la atención que se ofrece o en el entorno de trabajo.

La encuesta estará disponible en formato digital por medio de código QR en carteles informativos que se colocarán en todas las habitaciones, zonas comunes y accesos del Hospital para facilitar su acceso. En el caso de los profesionales, también se compartirá por medio de los canales internos del centro hospitalario.

La Comisión de Humanización del Hospital de Inca, según Salud, confía en que esta herramienta ayude a seguir avanzando hacia un modelo de hospital más acogedor, humano y respetuoso con las personas.