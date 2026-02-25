Hospital Joan March implanta el primer programa de intervenciones asistidas con perros en hospital público de Baleares. - CAIB

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Joan March ha presentado este miércoles el proyecto de intervenciones asistidas con perros (IAP), una iniciativa pionera en la sanidad pública balear que refuerza su modelo de atención centrado en la persona y su compromiso con la humanización de los cuidados.

El programa, financiado por la Fundación 'la Caixa' y desarrollado en colaboración con la Fundación S'Hort Vell, está dirigido a personas mayores ingresadas y tiene como objetivo mejorar su bienestar emocional, cognitivo y social durante el proceso de hospitalización.

Las intervenciones se desarrollan en sesiones grupales en las que los pacientes interactúan con perros específicamente formados para este tipo de programas. La evidencia científica respalda que este tipo de intervenciones contribuye a reducir la ansiedad, el miedo y el estrés asociados al ingreso hospitalario, favorece estados de ánimo positivos, mejora la interacción social y estimula funciones cognitivas como la memoria y la atención.

Además, estas intervenciones promueven la actividad física adaptada y generan espacios de relación y comunicación que ayudan a prevenir el aislamiento, especialmente relevante en pacientes mayores con ingresos prolongados.

La presencia del animal facilita un entorno emocionalmente seguro, no juzgador y cercano, que favorece la expresión emocional y refuerza la autoestima.

El proyecto se enmarca en el modelo de atención biopsicosocial del Hospital Joan March, que entiende la salud como un equilibrio entre factores físicos, psicológicos y sociales, incorporando herramientas innovadoras que complementan la atención clínica tradicional.

El acto de presentación ha contado con la asistencia de la consellera de Salud, Manuela García; el subdirector de Humanización y Atención al usuario del Servicio de Salud, Gabriel Rojo; la gerente del Hospital Universitario Son Llàtzer y Hospital Joan March, Soledad Gallardo; el subdirector del Hospital, Javier Berraondo; el responsable de Acción Social de CaixaBank Baleares, Diego Riera; la delegada de la Fundación 'la Caixa', Cristina Antich; el gerente de la Fundación S'Hort Vell, Jacob Gil, y las profesionales de la Fundación S'Hort Vell Josefina Sintes y Xisca Grimalt.