El Hospital de Manacor estrena una sala para avanzar en la "humanización" de la atención oncológica

El Hospital de Manacor estrena una sala para la "humanización" de la atención oncológica. - CAIB

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Manacor ha inaugurado este viernes la nueva sala DOMUM, un espacio en el Hospital de Día Oncológico, para ofrecer un entorno "más confortable, acogedor y terapéutico" a las personas que están en tratamiento y a sus familiares.

La Conselleria de Salud ha explicado en un comunicado que la iniciativa forma parte del proyecto DOMUM, un programa orientado a mejorar la experiencia de los pacientes más allá de la asistencia "estrictamente clínica".

Este proyecto transforma los espacios de espera mediante un diseño terapéutico que los hace "más agradables, funcionales y adaptados a las necesidades de las personas que tienen cáncer". Además, promueve actividades de apoyo psicosocial que complementan los tratamientos médicos y contribuyen a "mejorar la calidad de vida de los pacientes y de su entorno familiar".

El gerente del hospital, Ignasi Casas, ha destacado que la nueva sala representa "un paso más en la estrategia de humanización" del centro de salud. "Este espacio nos permite complementar la excelencia asistencial con una atención más cercana, acogedora y centrada en las necesidades emocionales y sociales de los pacientes y sus familias", ha mencionado.

La jornada ha incluido el testimonio de una paciente participante en las actividades DOMUM, que ha compartido su experiencia personal y el "impacto positivo" del programa en su proceso asistencial. También se ha hecho una demostración de yoga oncológico, que se incorporará de forma estable a partir de octubre.

Con la puesta en marcha del programa DOMUM, el hospital "refuerza el compromiso" con una atención sanitaria "más humana, integral y centrada en las personas", e incorpora iniciativas que "contribuyen al bienestar físico, emocional y social de los pacientes y sus familias".