El Hospital de Manacor impulsa el Proyecto Morning para optimizar la gestión de camas y reducir la presión en Urgencias

El Hospital de Manacor ha puesto en marcha el 'Proyecto Morning', que tiene como objetivo centralizar y optimizar la gestión diaria de las camas hospitalarias para afrontar el aumento de pacientes en el Servicio de Urgencias y la necesidad de plazas disponibles en las unidades de hospitalización.

Según ha destacado la Conselleria de Salud en nota de prensa este martes, se trata de "una iniciativa innovadora enmarcada en el compromiso del centro con la innovación y la excelencia asistencial".

Esta acción se integra en el proyecto 'L-HMAN' --el plan Lean del Hospital de Manacor--, que busca "facilitar y hacer más eficiente la asistencia, la gestión y los procedimientos".

El modelo se basa en la implementación de una reunión matinal de carácter multidisciplinar y en el uso de un cuadro de mando compartido, lo que permite "anticipar las necesidades de ingreso, planificar las altas hospitalarias y coordinar las intervenciones quirúrgicas programadas con más precisión".

Con esta nueva metodología, los equipos asistenciales podrán tomar decisiones "más informadas y coordinadas" y así mejorar la experiencia del paciente y la eficiencia del sistema.

De este modo, se reducirá el tiempo de espera en Urgencias, se minimizará la suspensión de operaciones programadas y se mejorará la comunicación entre unidades, todo ello con el objetivo de ofrecer "una atención más ágil y de calidad".

Según los responsables del proyecto, la iniciativa representa "un paso adelante hacia una gestión hospitalaria más eficiente, humana y centrada en el paciente", lo que ya ha permitido observar resultados positivos en "la reducción de la ocupación crítica de camas y en la mejora de la satisfacción de los pacientes y los profesionales".