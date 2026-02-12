El Hospital de Manacor pone en marcha un protocolo para atender a víctimas de violencia machista y sexual - CAIB

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Manacor ha puesto en marcha el Código Violeta, un protocolo asistencial diseñado para ofrecer una respuesta rápida, segura y coordinada a víctimas de violencia machista, violencia sexual o violencia por razón de género.

El Comité de Salud y Género del centro hospitalario ha desarrollado este protocolo siguiendo como líneas estratégicas la sensibilización y formación en materia de igualdad y violencia contra las mujeres del personal sanitario, la creación de redes de colaboración con entidades especializadas y la respuesta integral y humanizada a las víctimas.

El objetivo final, ha subrayado la Conselleria de Salud en un comunicado, es atender a mujeres que sean víctimas de violencia machista y sexual y a personas del colectivo LGTBIQ+ que sufran agresiones relacionadas con el género, la orientación sexual o la identidad de género.

El Código Violeta se activará cuando una víctima acude al Hospital de Manacor y refiera --o el personal sanitario detecte-- que ha sufrido algún tipo de violencia.

En ese momento se habilitará un "box amable" que garantice su intimidad y acompañamiento. La víctima podrá estar acompañada por la persona que elija o pedir apoyo al IbDona.

Además, se designará un profesional de referencia que coordinará todos los servicios, evitando que la víctima tenga que repetir el relato, asegurando la continuidad asistencial e intentando hacer la valoración en un único acto.

Este protocolo se basa en la 'Guía intersectorial de atención inmediata a víctimas de violencia sexual en Baleares' y en el marco normativo de la OMS, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer o el Convenio de Estambul. También está alineado con las leyes estatales de violencia de género, de libertad sexual y LGTBI.

MÁS DE 50 VÍCTIMAS

A lo largo del año pasado el Hospital de Manacor atendió a 53 personas por medio de este protocolo, 26 casos de violencia sexual, 25 de violencia de género y dos de violencia doméstica.

Estas cifras, para la Conselleria, reflejan la magnitud del problema y la necesidad de seguir trabajando en la prevención, la detección precoz y la atención integral desde un enfoque interdisciplinario.

Para poner en marcha el protocolo, desde 2023 se ha trabajado en la formación y la sensibilización de los profesionales impartiendo cursos sobre perspectiva de género, a los que han asistido 33 profesionales.

Durante estos tres años también se ha celebrado la Jornada de Información al Personal Sanitario sobre Recursos para la Detección y la Atención de la Violencia Machista, la presentación del Protocolo de Atención Integral a Personas Intersexuales, el seminario 'Abordaje interdisciplinario y recursos especializados en la atención de mujeres víctimas de agresiones sexuales' y la Jornada de Violencia Machista y Salud.