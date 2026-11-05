El Hospital Mateu Orfila acoge una jornada de reciclaje del Programa Paciente Activo. - CAIB

MENORCA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Mateu Orfila ha acogido este jueves una jornada de reciclaje para pacientes activos formadores del Programa Paciente Activo en la que ha participado la consellera de Salud, Manuela García.

Acompañada por el gerente del Área de Salud de Menorca, Bernardo Pax, y la directora de Atención Primaria, Margarita Rodríguez-Loeches, la consellera ha mantenido un encuentro con las enfermeras referentes del programa en Menorca, Joana Moll, Mariola Luque y Míriam Pons, y la veintena de pacientes formadores.

La consellera también ha conocido el programa de paciente activo específico para personas con obesidad grave. Se trata de un grupo de formación entre iguales para personas con obesidad grave, impulsado a partir de una nueva guía específica elaborada por las enfermeras referentes de Menorca.

El grupo está conducido por personas que han superado un proceso de cirugía bariátrica y que han participado activamente en programas de promoción de la salud, que aportan su experiencia personal para ayudar a otros pacientes a afrontar el proceso de la enfermedad y los cambios de hábitos necesarios para mejorar su calidad de vida.

En este sentido, desde el Govern han destacado que la incorporación de la obesidad grave en el Programa Paciente Activo permite ampliar esta red de apoyo mutuo y avanzar hacia una atención cada vez más centrada en las personas.

El Programa Paciente Activo se implantó en Menorca en 2018 y actualmente cuenta con 39 pacientes activos formadores capacitados para conducir talleres dirigidos a personas con enfermedades crónicas.

Hasta ahora, en la isla se han desarrollado programas de formación entre iguales en ámbitos como el cáncer de mama, la diabetes y la fibromialgia.

La jornada celebrada este jueves en el Hospital Mateu Orfila ha reunido a pacientes activos formadores y cuidadores activos formadores de Baleares en una sesión centrada en la actualización de conocimientos y habilidades relacionados con el bienestar emocional, el ejercicio físico adaptado a la enfermedad crónica y la sexualidad saludable en el contexto de la cronicidad