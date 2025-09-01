El Hospital Mateu Orfila incorpora un nuevo especialista al Servicio de Aparato Digestivo

MENORCA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Mateu Orfila ha informado este lunes de la incorporación de un nuevo especialista al Servicio de Aparato Digestivo, que ocupa una de las dos plazas vacantes desde mayo de 2023 de manera que se pasa de dos médicos a tres, aunque el centro sanitario tiene aprobada una plantilla de cuatro facultativos.

Se trata del doctor Willy Sánchez Fernández, que se suma al equipo formado por el doctor Joan Gelabert Zornoza, jefe del Servicio, y el doctor Juan Clotet Hernández.

Sánchez es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y acaba de completar su especialización en aparato digestivo en el Hospital Universitario Son Espases. Asimismo, ha cursado un máster en Patología del Aparato Digestivo.

Durante su residencia, hizo rotaciones en el Hospital Clínic de Barcelona y la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. También obtuvo el Premio de Investigación 2025 de Son Espases por un proyecto orientado a erradicar el virus de la hepatitis C.

Desde la Conselleria de Salud han subrayado que la incorporación de este especialista es el resultado "de la apuesta por captar y fidelizar a profesionales de la salud". En este sentido, se aprobó el Decreto ley 5/2023, de 28 de agosto, de medidas urgentes en el ámbito educativo y sanitario, que contempla la declaración de plazas de difícil y de muy difícil cobertura. Actualmente, hay dos servicios declarados de muy difícil cobertura: el Servicio de Oncología del Hospital Can Misses, en Ibiza, y el de Aparato Digestivo del Hospital Mateu Orfila, en Menorca.

Durante este año 2025, el Servicio de Aparato Digestivo ha atendido un total de 4.503 consultas. De ellas, 1.124 corresponden a primeras visitas (aumenta un 30 por ciento el número de consultas atendidas durante el mismo periodo de 2024); y 3.379 a segundas consultas y sucesivas. También se han hecho 1.835 pruebas de gabinete, de las cuales 805 son colonoscopias y 676, gastroscopias.

Según ha declarado el gerente del área de Salud de Menorca, Bernardo Pax, esta contratación es una noticia muy positiva para los pacientes y profesionales de un servicio que desde hace tiempo sufre la falta de facultativos. "Será un paso importante para reducir tiempos de espera para una consulta o una intervención", ha dicho. "El trabajo de captación de profesionales es constante y seguiremos trabajando para completar la plantilla del Servicio de Aparato Digestivo y también de otros servicios del Hospital", ha añadido.

Junto con el nuevo digestólogo, este año, el Área de Salud de Menorca ha contratado a seis facultativos más para los servicios de Medicina Interna, con dos incorporaciones, Nefrología, Psiquiatría, Neurología y Farmacia. También se han incorporado ocho médicos para las consultas de medicina de familia y los servicios de urgencias de atención primaria.

Desde el mes de marzo también se ha mejorado la atención a los pacientes de Menorca con una consulta de alergología y la ampliación de la consulta de neuropediatría, gracias al desplazamiento de especialistas desde el Hospital Universitario Son Espases para pasar consulta al Hospital Mateu Orfila y hacer el seguimiento de los pacientes de los dos servicios.

Con la puesta en marcha de estas dos nuevas consultas, así como también con la creación de un gabinete de coloproctología por parte del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, se evitan traslados de pacientes y acompañantes al hospital de referencia en Mallorca para recibir asistencia en consulta o para hacerse pruebas diagnósticas.