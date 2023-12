El Hospital Son Llàtzer acoge una exposición para concienciar sobre las enfermedades reumáticas

La muestra está formada por ilustraciones de Belén Diz y las vivencias de testimonios recogidas en un libro



PALMA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Llàtzer acoge la exposición 'Mi compañera de vida. Historias reales sobre la convivencia con enfermedades reumáticas' para concienciar sobre las enfermedades reumáticas y que se podrá visitar hasta este domingo en la recepción de Consultas Externas.

El objetivo es dar visibilidad a estas enfermedades y divulgar las dificultades y retos diarios a los que se enfrentan los pacientes que las sufren, según ha explicado la Conselleria de Salud este jueves en una nota de prensa.

La exposición recoge testimonios de cómo se sienten las personas con enfermedades reumáticas crónicas que cursan con dolor y problemas de movilidad y que no son visibles para el entorno personal, familiar ni laboral, por lo que los enfermos se sienten incomprendidos.

En esta línea, han señalado que todo el mundo ha oído hablar de la artritis alguna vez y, sin embargo, no es frecuente oír frases como "es una enfermedad invisible porque el dolor no se percibe", "es una enfermedad con la que la gente no tiene empatía", "siento alguna vergüenza por no saber muy bien cómo explicar mi enfermedad".

Asimismo, la muestra, que se presenta por primera vez en España y que está patrocinada por Pfizer, incluye una selección de ilustraciones de la artista Belén Diz y extractos de los testimonios recogidos en el libro con el mismo nombre que la exposición.

Por medio de los testimonios de los pacientes, la exposición quiere acercar las dificultades a las que se enfrentan estas personas en su día a día en la convivencia con una enfermedad crónica de tipo reumático.

Mediante ilustraciones que representan momentos en la vida diaria de los pacientes y de los extractos del libro que narra sus experiencias, se pueden conocer las vivencias, pensamientos, retos y dificultades de los pacientes que padecen estas enfermedades.

Desde la Conselleria han señalado que el estudio Episer de la Sociedad Española de Reumatología constata que cerca de 11 millones de personas se ven afectadas por una enfermedad reumática, esto es una de cada cuatro personas mayores de 20 años.

En esta línea, el jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Son Llàtzer, Antonio Juan, ha manifestado que "las enfermedades reumáticas tienen una alta prevalencia y un gran impacto personal, familiar y social en los pacientes".

Igualmente, ha añadido que "a pesar de su prevalencia, estas enfermedades siguen siendo grandes desconocidas y los pacientes pueden llegar a sentirse incomprendidos por las personas a su alrededor". "Iniciativas como esta nos ayudan a aumentar el conocimiento sobre estas patologías y, con ello, se contribuye a mejorar su diagnóstico de manera precoz", ha concluido.