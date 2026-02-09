El Hospital Son Llàtzer reduce a la mitad el tiempo de actuación de los casos de ictus y mejora su recuperación

Archivo - Unidad Ictus del Hospital Universitario Son Llàtzer - CAIB - Archivo

PALMA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Llàtzer ha mejorado de forma significativa la atención a las personas que han sufrido un ictus reduciendo a más de la mitad el tiempo de actuación.

Esta mejora se ha logrado con la actualización del protocolo asistencial en la fase hiperaguda, según ha destacado la Conselleria de Salud en una nota de prensa.

Los cambios introducidos, en los que han trabajado los servicios de Urgencias, Neurología, Radiología y Farmacia, tenían como objetivo actuar más rápido en una emergencia médica por un ictus --en la que cada minuto es decisivo-- optimizando los circuitos internos y alineando la práctica clínica con la evidencia científica más reciente.

De este modo, en los últimos meses el Hospital ha reducido más de un 50 por ciento el tiempo necesario para iniciar el tratamiento del ictus, pasando de 69 minutos a 28 desde el momento en que el paciente llega al centro.

Igualmente, ha disminuido de forma muy significativa el tiempo que transcurre desde que el paciente entra en Urgencias hasta que se le hace el escáner cerebral --una prueba clave para el diagnóstico-- que ha pasado de 50 a 18 minutos.

También se ha reducido el tiempo necesario para organizar un traslado urgente a otro hospital en caso de que el paciente necesite tratamientos avanzados.

Desde la Conselleria han resaltado que estas actuaciones más rápidas tienen una consecuencia directa en la evolución de los pacientes. Así, ha aumentado el número de personas que pueden beneficiarse de tratamientos específicos, mejorando los resultados clínicos.

En concreto, casi dos de cada tres pacientes han recobrado la autonomía antes de recibir el alta hospitalaria, mientras que la tasa de mortalidad se ha mantenido por debajo de la media estatal.

Una de las novedades principales se ha introducido en el circuito del Servicio de Urgencias, donde se han definido de forma más clara los traslados tanto a la Unidad de Ictus como de regreso a Urgencias.

En este sentido, los pacientes pendientes de ser trasladados para hacerles una trombectomía mecánica ahora permanecen en Urgencias y no en la planta de hospitalización, una medida que permite acortar los tiempos y prevenir demoras evitables.

En el ámbito farmacológico, el protocolo prioriza el uso de tenecteplasa, un tratamiento más sencillo de administrar, lo cual facilita una actuación más rápida, especialmente en los casos que requieren un traslado urgente.

Además, en el Servicio de Neurología se ha reforzado el circuito de ingreso en la Unidad de Ictus por medio de sistemas visuales que permiten identificar de forma inmediata el tipo de ictus y el lado del cuerpo afectado, lo cual ha mejorado la seguridad y la coordinación asistencial.