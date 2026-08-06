Los hospitales de Mallorca reprograman cirugías para liberar camas y profesionales para el día del eclipse

Archivo - Entrada al servicio de Urgencias en el Hospital Son Espases - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales de Mallorca reprogramarán cirugías demorables previstas para el día del eclipse para liberar camas y equipos quirúrgicos que puedan actuar en caso de producirse una situación de emergencia.

Se trata de una de las medidas previstas en materia de salud para garantizar la disponibilidad de camas en caso de que se produzca un incremento de la demanda asistencial el día 12 de agosto, según ha avanzado 'Diario de Mallorca' y han explicado a Europa Press fuentes del Servicio de Salud (IbSalut).

De este modo, los hospitales mantendrán la actividad quirúrgica ordinaria por la mañana y liberarán el quirófano por la tarde para poder afrontar una posible situación de crisis.

Desde el IbSalut han señalado que los equipos de los servicios quirúrgicos de cada hospital se reunirán para determinar qué tipo de operaciones se pueden reprogramar.

Así, se distingue entre operaciones demorables y las que no lo son. En el caso de las intervenciones no demorables, los pacientes serán intervenidos por la mañana. Por otro lado, las que sí sean demorables, se reprogramarán para los dos o cinco días siguientes o en días anteriores.

Entre las operaciones que se podrán reprogramar también se encuentran las oncológicas. Las mismas fuentes han precisado que hay una distinción entre las actuaciones urgentes o emergentes, y las prioritarias o preferentes.

Un paciente oncológico es prioritario o preferente pero no urgente. Según el IbSalut, sería urgente sí generara una complicación.

Esta reprogramación de cirugías para el día del eclipse afectará de forma distinta a los hospitales de la isla, ya que no se espera la misma afluencia.

El Hospital Son Llàtzer, por su proximidad con la Playa de Palma, una de las zonas en las que se prevé mayor afluencia, cesará la actividad quirúrgica a partir de las 13.30 horas y reprogramará las intervenciones demorables.

En el caso del Hospital Universitario Son Espases, se moverán las operaciones demorables que precisen de cama en la UCI o en Reanimación. La actividad en los quirófanos se suspenderá a partir de las 15.00 horas.

La situación será distinta en el Hospital de Inca, donde no hay operaciones quirúrgicas previstas para el 12 de agosto, aunque se mantienen las cirugías menores que no ocupen camas de críticos.

Igualmente, en el Hospital de Manacor se desarrollará la actividad programada por la mañana, cuyos pacientes podrían ser dados de alta por la tarde si fuera necesario, y se mantiene la cirugía menor ambulatoria.