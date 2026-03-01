Los hospitales públicos de Baleares reciben 13 donaciones de órganos en enero y febrero, seis más que en 2025

Archivo - Quirófano del Hospital Son Espases. - CAIB - Archivo

PALMA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales públicos de Baleares han logrado 13 donaciones de órganos entre enero y febrero, lo que supone seis donaciones más que en el mismo periodo de 2025.

La Conselleria de Salud ha destacado que esto se ha conseguido gracias al "altruismo" de pacientes y sus familiares, lo que se ha traducido en 36 órganos, 13 más que el año pasado, según ha informado en un comunicado.

Distinguiendo a los donantes por islas, ha habido diez en el Área de Salud de Mallorca, dos en la de Menorca y uno en la de Ibiza y Formentera.

La Coordinación Autonómica de Trasplantes de Baleares ha señalado que ocho de los donantes de órganos --el 61,5% del total-- han hecho la donación en asistolia controlada, una técnica que permite la donación en la situación de paro cardiorrespiratorio, que se implantó en los hospitales públicos de Baleares en 2016 con la finalidad de optimizar el procedimiento.

Los otros cinco han sido donantes que están en la situación de muerte encefálica. También ha indicado que, del total de donantes, 11 son de nacionalidad española y dos son extranjeros.

Otro aspecto de estas acciones solidarias es la donación de tejidos, puesto que durante enero y febrero de este año ha habido 22 donantes de córnea y siete de tejido osteotendinoso.

En cuanto a los órganos donados, se han conseguido 23 riñones, nueve hígados y cuatro pulmones, y en cuanto a los posteriores trasplantes, en el Hospital Universitario Son Espases se han llevado a cabo 17 de riñón y tres de hígado.

Asimismo, cabe señalar que a lo largo de 2025 se registraron 529 donaciones en el Registro Español de Donantes de Medula Ósea.