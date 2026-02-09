Un hotel de Menorca devuelve 700 euros a una clienta que denunció deficiencias

Archivo - Una cala de Menorca. - EUROPA PRESS - Archivo

MENORCA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El RVHotels Sea Club Menorca ha devuelto el 50 por ciento del importe abonado por una clienta valenciana que no pudo disfrutar plenamente de sus vacaciones por encontrar durante su estancia múltiples deficiencias graves que afectaron la seguridad, higiene, confort y restauración, según han informado este lunes desde Facua Comunidad Valenciana.

Desde la entidad han explicado que Rosa D., vecina del municipio valenciano de Sagunt, reservó para pasar sus vacaciones este hotel, que según se promocionaba en su página web estaba en primera línea de mar. Tenía previsto pasar una semana en el establecimiento hotelero, del 26 de agosto al 3 de septiembre de 2025.

"Nada más llegar se dio cuenta de que los servicios que ofrecían no se correspondían a lo que se espera de un hotel de cuatro estrellas", han explicado desde Facua.

En su habitación, el baño estaba en mal estado mientras que en la cocina había utensilios oxidados y sucios. Además, había restos de pintura y suciedad por la estancia mientras que el aire acondicionado estuvo averiado durante tres días pese a ser pleno verano, han añadido.

Asimismo, la clienta afectada ha denunciado que la calidad de la comida no era la deseada asegurando que había comida cruda, uso de las mismas pinzas para coger distintos alimentos o retrasos en el servicio de bebidas. "Tal fue el punto que, pese a tener las comidas incluidas en su estancia, la mayoría de las cenas las tuvo que hacer el establecimientos fuera del hotel", han recalcado.

La organización ha recordado que la clienta presentó una hoja de reclamaciones en la recepción del hotel, además de recopilar fotografías y vídeos de la deficiencia en los servicios, hizo fotografías y vídeos de todo para utilizarlos como pruebas. Sin embargo, la estancia de la afectada finalizó sin recibir respuesta alguna por parte del hotel a la reclamación que había presentado.

Ya en casa, interpuso una reclamación ante el organismo de Consumo del Consell Insular de Menorca, en la que reclamaba al RVHotels Sea Club Menorca la devolución del 50 por ciento del total de 1.432 euros que había pagado por su estancia.

"Pasaron varias semanas y seguía sin tener respuesta ni de la administración ni del hotel" han explicado desde Facua Comunidad Valenciana. Fue entonces cuando se puso en contacto con la entidad y su equipo jurídico analizó el caso.

En octubre, la cliente recibió en su domicilio una comunicación del Consell Insular de Menorca, en la que explicaban que el hotel había comunicado que había llegado a un acuerdo con ella. "Dicho acuerdo no se había producido. Nadie, por ningún canal, se había puesto en contacto con la afectada para llegar a un acuerdo", han remarcado.

Facua redactó un escrito en el que pedía explicaciones al RVHotels Sea Club Menorca sobre ese supuesto acuerdo que habían alcanzado las partes. Asimismo, le trasladaba la intención de la clienta de aceptar una compensación del 50 por ciento del importe que había abonado por su estancia, dándole traslado además de su número de cuenta bancaria. En la reclamación advertía al establecimiento de que se reservaba cualquier vía administrativa o judicial para hacer efectivos los derechos de su socia.

Finalmente, el hotel aceptó las alegaciones que había presentado la afectada, reconoció que durante su estancia el aire acondicionado estuvo averiado y aceptó abonar el 50 por ciento de la cuantía que pagó en su momento por su estancia de una semana.