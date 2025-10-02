Hoteleros confían en que, a pesar de las lluvias, la temporada se siga desarrollando en Ibiza de manera positiva

IBIZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios hoteleros han confiado en que, pese a las lluvias, la temporada en Ibiza se siga desarrollando de manera positiva, al tiempo que han defendido este jueves un turismo diverso y sostenible para la isla.

En el marco de lo que ha sido una buena temporada, la mánager general en Baleares de Barceló Hotel Group, Cristina de Andrés, ha explicado que actualmente las tendencias más pujantes se están dando en los segmentos medios más que en los de lujo.

"Estamos viendo un crecimiento que empieza a desacelerarse y que obliga a replantearse el futuro, lo que supone un reto de innovación para todo el sector", ha dicho.

Por su parte, el presidente de Fomento de Turismo de Ibiza, Alejandro Sancho, ha destacado la evolución que ha experimentado la Isla en los últimos diez años generando un efecto llamada, aunque ha advertido que las estancias son cada vez más cortas.

Dentro de esa apuesta por la innovación, los hoteleros han señalado la importancia de ofrecer un valor añadido adaptado a los diferentes públicos que visitan la Isla. "Antes venía a Ibiza un mayor número de familias a disfrutar de sus vacaciones, y cada vez son menos", ha confirmado el mánager general de W Hotel Ibiza, Tomás Rado.

Sancho ha subrayado que la isla es conocida por su "lujo informal", y que lo que más sorprende a los visitantes al llegar es su verde y sus playas.

"La magia que tenemos es un plus, y aunque hay una combinación de intereses según cada perfil, el 80 por ciento de los clientes son consumidores de ocio", ha apuntado.

Por su parte, el director comercial y de marketing de Vibra Hotels, David Muñoz, ha resaltado la singularidad de Ibiza y ha dicho que "se está perdiendo algo de esa esencia que nos ha traído hasta aquí y no debemos desviar el foco de la autenticidad".

Desde la institución Les Roches Marbella han destacado la necesidad de contar con talento permanente en las empresas.

Para concluir la mesa de debate, todos los participantes han coincidido en que hay que seguir trabajando en la parte sostenible de la Isla.

Según los hoteleros, Ibiza no sólo destaca por su oferta turística, sino que también cuenta con unas infraestructuras ideales para iniciar y desarrollar una carrera profesional.