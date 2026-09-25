Los hoteleros de Mallorca no dan todavía por cerrada una temporada que está "en plena actividad". - FEHM

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María José Aguiló, ha preferido este viernes no dar todavía por cerrada la temporada alta asegurando que se está "en plena actividad".

A preguntas de los medios antes de la XXI Jornada sobre Gestión de Riesgos en el Sector Turístico de la consultora WTW, Aguiló ha recordado que las temporadas son cada vez más largas con aperturas completas del 20 por ciento y que en febrero, marzo y abril suben del 40, 70 y hasta 90 por ciento.

La representante de los hoteleros, en todo caso, ha avanzado la satisfacción del sector ante cómo se está desarrollando la temporada y ha expresado su confianza en que septiembre y octubre, con distintos perfiles de cliente, también arrojen buenos resultados.

Aguiló ha explicado que tras pasadas temporada de "euforia" y caracterizadas por un "efecto champán" los desempeños se van asentando y estabilizando.

Respecto al descenso del gasto turístico en la oferta complementaria, la vicepresidenta de la FEHM ha señalado la necesidad de que las sensaciones se acrediten con datos, aunque ha llamado la atención sobre la situación económica que atraviesan algunos de los principales mercados emisores y que llevan a las familias a reservar con mucha anticipación y con mayor control de los presupuestos.

En cuanto al impacto de la guerra en Oriente Medio, ha señalado que aunque ha supuesto la pérdida de un tipo de cliente, ha servido para ganar otro perfil, que está redescubriendo destinos.

En relación a la jornada, el jefe de Viajes y Turismo de WTW, Juan Carlos Tárraga, por su parte, ha señalado que algunos de los riesgos, retos y amenazas a los que se enfrenta el sector turístico van cambiando, mientras que otros permanecen en el tiempo. Tárraga ha destacado que a día de hoy, el absentismo, la geopolítica y la ciberseguridad son los grandes desafíos del momento.

La jornada reúne en Palma a representantes empresariales y expertos para analizar los principales retos que están condicionando la actividad turística.