Los Hoteleros De Mallorca Participan Un Año Más En Fitur - FEHM

PALMA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una representación de hoteleros de Mallorca se ha desplazado esta semana a Madrid para participar un año más en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Entre ellos se encuentran los presidentes de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Javier Vich, y la Agrupación de Cadenas Hoteleras (ACH), Carolina Quetglas. Ambos son vicepresidente y presidenta, respectivamente, de Sumum Hotel Group.

Según ha informado la FEHM, también están presentes en la principal feria turística de España, que se celebrará a lo largo de la presente semana, el propietario de Hipotels, Juan Llull; el director general de Garden, Gabriel Llobera; el propietario de Sidetours, Bernardo Quetglas; el propietario de THB Hotels, Xisco Miralles; y el propietario de HM Hotels, Toni Horrach.

Además, han acudido a Fitur el propietario de Sea Club y presidente de la Asociación Hotelera de Alcúdia y Can Picafort, Pablo Riera-Marsa, y los equipos comerciales de MLL Hotels, HSM Saint Michell e Hipotels.

A todos ellos se les ha sumado el hasta hace unos meses director general de Turismo del Govern, Josep Aloy. La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha departido unos momentos con Vich.

El presidente de la FEHM mantendrá el jueves un encuentro con los medios de comunicación para hacer una valoración de cómo enfoca el sector hotelero de Mallorca el año 2026.