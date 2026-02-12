Los hoteles pequeños tendrán una guía simplificada para medir las cargas de trabajo de las 'kellys'

Archivo - Alumnas de un curso de camareras de pisos. - EUROPA PRESS/DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Técnica de Hotelería ha acordado este jueves poner en marcha una guía simplificada que permita a los hoteles de menos de 30 habitaciones cumplir la obligación de medir las cargas de trabajo de las camareras de piso ya que son los que tienen más dificultades a la hora de aplicar esta obligación.

Según ha indicado en un comunicado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, la medición de las cargas de trabajo en estos establecimientos tomará como referencia la habitación más compleja.

Un técnico superior de riesgos laborales será el encargado de validar que las tareas se han realizado dentro del tiempo medido y con todas las garantías que establece la normativa.

La consellera del ramo, Catalina Cabrer, acompañada por la directora general de Trabajo, María Luz Moreno, y por el director del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal), Óscar Paz, ha presidido el encuentro para analizar los trabajos de medición de las cargas de trabajo de las camareras de piso.

En la reunión han participado los representantes de las organizaciones sindicales José Relucio (UGT) y Ana Ordóñez (CCOO), así como María José Aguiló, de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca y representantes de ASHOME y FEHIF.

Cabrer ha mostrado la satisfacción del Govern por este acuerdo y ha señalado que se trata de un documento vivo, que simplifica la burocracia, pero "no los derechos ni las obligaciones".

La consellera también ha destacado la importancia de alcanzar este acuerdo en el mes de febrero, con tiempo para afrontar una temporada turística que se prevé "muy buena", reforzando al mismo tiempo la protección de la salud laboral en un sector clave para la economía de Baleares.

ACUERDO UNÁNIME

La vicepresidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María José Aguiló, ha celebrado el acuerdo alcanzado entre las partes para dar facilidades a las empresas que ya habían acometido esta obligación, pero se habían encontrado con dificultades ténicas o materiales para completarla.

Aguiló ha destacado igualmente que el documento acordado este jueves no pierda la esencia del acuerdo original para medir las cargas de trabajo.

José García Relucio (UGT) ha valorado que se simplifique el trabajo burocrático y ha destacado que lo importante es que se midan las cargas con el apoyo de personal técnico.

Por parte de CCOO, Ana Ordóñez ha agradecido el acuerdo alcanzado para lograr una herramienta útil en establecimientos pequeños en los que es difícil que lleguen las representaciones de los trabajadores.