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PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de IB3 ha decidido mantener la convocatoria de huelga indefinida, que arrancará este domingo con un paro de dos horas, pese a la presentación de una relación de puestos de trabajo (RPT) que los trabajadores han considerado "insuficiente".

La dirección del ente público, la Dirección General de Función Pública y el comité de huelga se han reunido este viernes en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib).

El encuentro, según ha informado la representación de los trabajadores en un comunicado, ha terminado sin acuerdo al entender que la RPT presentada es "insuficiente" ya que "no aporta la documentación pertinente para analizarla" y es "totalmente insatisfactoria" por lo que respecta a las retribuciones ya que los salarios "son incluso más bajos que los que se cobran actualmente".

Esta RPT, han indicado fuentes del Govern, es un paso previo a la integración definitiva de los trabajadores de la radiotelevisión autonómica que cuya presentación se había comprometido para antes de finalizar el año.

Aunque el Ejecutivo ha expresado su predisposición a "seguir sentado en la mesa con la mano tendida" y ha confiado en que el comité de empresa pudiera aceptar la RPT y desconvocar la huelga, los trabajadores se han negado a ello.

Así, la huelga comenzará el domingo con un paro entre las 21.00 y las 23.00 horas, coincidiendo con el debate electoral de cara a los comicios estatales del próximo 29 de noviembre.

A partir de la semana que viene comenzarán más paros que tendrán lugar los martes (de 12.00 a 14.00 horas), los jueves (de 18.30 a 20.30 horas) y los domingos (de 12.00 a 14.00 horas). También se ha convocado un paro extraordinario durante la noche electoral del próximo 29 de noviembre entre las 20.30 y las 00.00 horas.

La representación legal de la plantilla de IB3 ha recordado que el proceso de integración, que debe incluir tanto la RPT como el nuevo convenio colectivo del ente público, afecta a más de 300 personas.

El proceso comenzó en abril de 2023, cuando este personal, procedente de diferentes empresas privadas, fue internalizado en la radiotelevisión balear. Desde entonces, su situación administrativa no se ha resuelto, originando "muchos problemas y desigualdades laborales".